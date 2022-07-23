أكرم حسني ردا على سرقة لحن أغنية «للي»: «تيمة فلكلورية في الصعيد وكلنا متأثرين بيها»

رد الفنان أكرم حسني، على الاتهامات الخاصة بألحان أغنيته الجديدة التي كتابها للفنان محمد منير «للي» من أغنية للمطرب محمود المنسي، لافتًا أنه استمع لأغنية المنسي والتي غناها منذ عام 2017 مضيفًا: «ده أنا استغربت له لأن الأستاذ محمود أنا دخلت شفت أغنيته واللي عايز أقوله إن اللحن بتاعي مش شبه محمود المنسي بس وشبه كمان مدد يا رب بتاعت حمادة هلال، تتر مسلسل المداح، وشبه خلاني بعدت بتاعت محمد الشرنوبي، وهي تيمة فلكولورية من الصعيد كلنا متأثرين بيها».

تيمة فلكولورية إحنا تأثرنا بيها

وتساءل أكرم حسني خلال تصريحات تليفزيونية «هل تامر علي ملحن أغنية شرنوبي هل محتاج يسرق وهو ملحن كبير وله اسمه، وهل ملحن أغنية مدد يارب محتاج».

وأكد أكرم حسني أن لحن الأغنية ينتمي للفلكلور الشعبي وأنهم جميعًا تأثروا بها واستلهموا منه ألحانهم، مشددًا على أنه ليس ملحنًا ولا يعمل بالتلحين: «طالما إحنا الأربعة روحنا للحن ده يبقى تيمة فلكولورية إحنا تأثرنا بيها واستلهمنا اللحن منها، وأنا عمري ما قولت إني ملحن ودي مش شغلتي أنا بتيجي لي جملة لحنية وبترجمها».