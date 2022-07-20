استمرار توافد المواطنين على شواطئ بلطيم.. رغم تحذيرات «الأرصاد»

شهدت شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إقبالًا كبيرًا من المواطنين هربًا من ارتفاع درجات الحرارة التي تخطت 38 درجة مئوية، وذلك على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر على مدار اليوم.

ومن جانبها، رفعت الوحدة المحلية في بلطيم حالة الطوارئ تحسباً لأي حالات غرق، وأهابت بالمصطافين الحذر وعدم المجازفة والدخول لأماكن خطرة، والاستمتاع بمياه البحر بالأماكن الآمنة فقط مع ضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ بكافة شواطئ المدينة.

إجراءات مدينة بلطيم بموسم الصيف

وأكد محمود الخطيب مدير العلاقات العامة والإعلام بمصيف بلطيم في حديثه لـ«الوطن»، أنه تم مع بداية موسم الصيف وضع لافتات إرشادية على شواطئ المصيف، وتوزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة والأدوات الخاصة بالإنقاذ، وتركيب سلالم المراقبة واللوحات الارشادية وتوزيعها على جميع الشواطئ، وتركيب الأعلام الدالة على حالة البحر، وتوزيع زي موحد على جميع الأفراد، وتدعيم المنقذين بأطواق النجاة وصفارات الإنذار والتأكيد على حسن معاملة المصطافين.

التعاقد مع شركات إنقاذ خاصة

وذكر «الخطيب» أنه سبق أيضاً التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الإنقاذ والحاصلة على ترخيص من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، للقيام بأعمال الإنقاذ البحري على شواطئ بلطيم بمحافظة كفر الشيخ بـ70 فرد إنقاذ و10 مشرفين و2 جيت سكي «موتوسيكل مائي» و3 لانشات بحرية، مشيراً إلى أنه يُهيب برواد المدينة ضرورة الالتزام بتعليمات أفراد الإنقاذ، حرصاً على سلامتهم، متمنياً لهم قضاء وقت ممتع وسعيد.