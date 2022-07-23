موعد بدء الدراسة 2022 في مصر للجامعات.. سيتحدد الاثنين المقبل

يحدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، الاثنين المقبل، موعد بدء الدراسة 2022 في مصر للجامعات و الخريطة الزمنية للعام الجديد، وذلك خلال اجتماع المجلس الدوري المقرر عقده بمقر وزارة التعليم العالي في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات الحكومية و الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات و الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات و الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة و السيد عطا ، رئيس قطاع التعليم بوزارة العالي و المشرف على التنسيق .

موعد بدء الدراسة 2022 في مصر للجامعات

ويناقش المجلس عدد من الموضوعات الهامة بجانب تحديد موعد بدء الدراسة 2022 في مصر للجامعات، أبرزها مناقشة استعدادات تنسيق القبول بالجامعات 2022 ووضع الرتوش النهائية الخاصة به، ومناقشة الاستعدادات النهائية للجامعات الأهلية الجديدة التابعة لجامعات حكومية و مدى جاهزيتها للافتتاح و التشغيل، مع متابعة استعدادات المستشفيات الجامعية لأي سيناريوهات تتعلق بازمة كورونا " كوفيد 19"، وكذلك متابعة خطط التطعيمات و الاستعداد لاختبارات القدرات 2022.

تنسيق الجامعات 2022

و تبدأ الاثنين المقبل الجامعات في استقبال طلاب الثانوية العامة 2022 لأداء اختبارات القدرات 2022 وفقاً للضوابط و الاشتراطات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

و أكدت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان على الالتزام الكامل بكافة القرارات التي حددتها وزارة التعليم العالي بشان اختبارات القدرات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، لافتة إلى أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالاختبارات .