التعليم العالي تعلن عن بدء اختبارات القدرات.. تعرف على قائمة الكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي البحث العلمي، منذ قليل، تفاصيل اختبارات القدرات 2020 لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكه المعلومات الدولية الإنترنت.

وقالت إن تسجيل الرغبات سيبدا في الفترة من يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022.

الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

كما أعلنت أن الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات هي:

- كليات الإعلام .

- كليات الفنون الجميلة «فنون– عمارة»

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان - دمياط – بنها – بني سويف».

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- شعبتي التربية الفنية بكليتي «التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس».

- شعبتي التربية «التربية الفنية و التربية الموسيقية» بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها «ميت غمر – منية النصر».

- كليات التربية الرياضية.

- كلية التربية بالإسماعيلية «شعبة التربية الموسيقية» جامعة قناة السويس.

- كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

- كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات «حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج».

- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بكل من جامعات «القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، شرق بورسعيد التكنولوجية، طيبة التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية، سمنود التكنولوجية، ومصر الدولية التكنولوجية وتشمل «الكلية التكنولوجية بالقاهرة والكلية التكنولوجية بالفيوم دمو، الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط».

وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت على الموقع من هذا الرابط