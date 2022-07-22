التعليم العالي تحدد الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2022

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك، موضحة أن التسجيل يبدأ يوم الإثنين الموافق 25 يوليو الجاري ويستمر حتى يوم السبت الموافق 6 أغسطس المقبل، مؤكدة أن الامتحانات في المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى.

الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات بالكليات

كما أعلنت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات وهي:

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

- تشمل الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية صورة شخصية لكل اختبار.

-اختبارات قدرات التربية الرياضية تتطلب صورتين شخصييتين.

استعدادات مكثفة بالجامعات لاختبارات القدرات

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن هذه المرحلة قاصرة علي طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات.

وفي سياق متصل، كثفت الجامعات من استعداداتها لاستقبال الطلاب بالكليات لأدءا اختبارات القدرات، حيث وجهت الجامعات بضرورة الالتزام ببتطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

«ماضي»: انتهينا من كافة الاستعدادات الخاصة باختبارات القدرات

وقال الدكتور محمد ماضي، عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف، إنه تم الانتهاء من تجهيز المدرجات والأجهزة لاستقبال الطلاب لأداء الاختبارات، مضيفا في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الاختبارات لا تحتاج لأي كورسات تأهيليه والكلية تعمل خلال فترة الدراسة على تأهيل الطالب لسوق العمل.

وأوضح الدكتور كريم صابر، مدرس الفنون التطبيقية بالجامعة، أن امتحان كليات الفنون التطبيقية يقيس مهارات الابتكارية وبالنسبة لعملية الإخراج تعتمد على الالتزام بأسس التصميم منها اتزان التصميم ويجب على الطلاب الاستعداد الجيد للامتحان وعدم التسرع في التسجيل لتحديد ميعاده.