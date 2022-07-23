رئيس الصين يهنيء مصر بذكرى ثورة 23 يوليو: تتبع طريق الاستقلال والتنمية

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم السبت، برسالة تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو، بحسب ما ذكرته وكالة «شينخوا».

تفاصيل رسالة التهنئة

وقال الرئيس الصيني، في رسالته إنه في السنوات الأخيرة، اتبعت مصر بثبات طريق الاستقلالية، وأحرزت تقدما قويا في التنمية الوطنية، ولعبت دورا مهما في الشؤون الإقليمية والعالمية.

وأضاف أنه والرئيس «السيسي» حضرا الحوار الرفيع المستوى للتنمية العالمية الذي عُقد مؤخرا، وذكر الرئيس شي أنهما دفعا باتجاه تحقيق نتائج مثمرة للحدث، وأرسلا رسالة قوية للعصر من أجل التنمية والرخاء المشتركين.

العلاقات المصرية الصينية

وشدد «شي» على أنه يعلق أهمية كبيرة على تنمية العلاقات بين الصين ومصر ، وقال إنه مستعد للعمل مع الرئيس «السيسي» لدعم بعضهما البعض بقوة، ودفع البناء المشترك للحزام والطريق، وإجراء تعاون بشأن تنفيذ التنمية العالمية. مبادرة حماية المصالح المشتركة للدول النامية، والسير بحزم نحو هدف بناء مجتمع الصين - مصر بمستقبل مشترك في العصر الجديد بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.

وصرح علي الحفني ، سفير مصر السابق لدى الصين ونائب وزير الخارجية السابق ، لـ«جلوبال تايمز»، أنه في الشرق الأوسط ، حيث الوضع فوضوي ومتقلب ، هناك حاجة لمشاركة القوى العالمية ، وخاصة الصين ، لمساعدة المنطقة على استعادة الاستقرار والسلام والأمن ، ودور الصين مطلوب بشكل خاص في إعادة إعمار البلدان المنكوبة مثل سوريا وليبيا والعراق واليمن ولبنان.