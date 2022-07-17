بدء حجز وحدات «لؤلؤة القاهرة الجديدة» غدا.. اعرف مكان وسعر كراسة الشروط

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال هذه الأيام، عن وحدات «لؤلؤة القاهرة الجديدة»، عبر محركات البحث العالمية، وذلك تزامنًا مع إعلان هيئة تعاونيات البناء والإسكان، عن طرح 33 وحدة سكنية جديدة، ضمن مشروع «لؤلؤة»، داخل مدينة القاهرة الجديدة، خلال الأيام القليلة الماضية.

ويأتي ذلك الطرح، في إطار سعى وزارة الإسكان والمرافق، لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية مكان وسعر شراء كراسة شروط وحدات مشروع «لؤلؤة القاهرة الجديدة»، وفقًا لما صدر عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

مكان شراء كراسة شروط وحدات لؤلؤة القاهرة الجديدة

ووفقًا لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، سيتمّ طرح كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية، ضمن مشروع «لؤلؤة» بمدينة القاهرة الجديدة، داخل المقر الرئيسي لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، الكائن في 3 شارع سمير عبدالرؤوف، امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر.

سعر كراسة شروط وحدات لؤلؤة القاهرة الجديدة

وحسب هيئة تعاونيات البناء والإسكان، يبلغ سعر كراسة شروط الوحدات السكنية، المطروحة ضمن مشروع «لؤلؤة»، بمدينة القاهرة الجديدة، 200 جنيه فقط، بالإضافة إلى قيمة المصروفات الإدارية.

موعد شراء كراسة شروط وحدات لؤلؤة القاهرة الجديدة

وفقًا لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، يبدأ موعد شراء كراسة الشروط، الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بداية من غد الاثنين الموافق 18 يوليو الجاري.

على أن يستمر شراء كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة، ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، حتى يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجاري، أي لمدة 10 أيام، يتمكّن خلالهم المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، شراء كراسة الشروط واستكمال خطوات الحجز.