السيسي: لدينا إصرار على تغيير الواقع للأفضل وتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «إننا نُصر وبإرادة صلبة لا تلين على تحقيق الغايات الكبرى التي نضعها نصب أعيننا والأهداف العليا التي نحملها على عاتقنا من أجل النهوض بوطننا الغالي وتغيير واقعه للأفضل ولتبقى مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها من الأجيال الحالية والقادمة أخذا في الاعتبار متغيرات العصر المتسارعة وشواغله الجديدة».

السيسي: العمل الجاد سبيلنا لمواجهة التحديات

وأضاف السيسي، في كلمته للشعب بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو، أن «مصر بموقعها الجغرافي ودورها الإقليمي والدولي لا تستطيع أن تعزل نفسها عن تلك التحديات والمتغيرات التي تجتاح العالم وطالت تداعياتها الجميع».

وتابع: «لعلكم تتفقون معي أنه لا سبيل للتغلب على تلك التحديات سوى بالعمل الجاد والمستمر، مثلما واجهت مصر خلال السنوات الماضية تحديات متنوعة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية».

جهود الاصلاح ومشروعات التنمية مكنتنا من الصمود

وواصل: «إنني أؤكد لكم بأنه لولا جهود الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي تحملها الشعب المصري وكذلك المشروعات التنموية العملاقة على امتداد رقعة الدولة لما كان من الممكن أبدا الصمود أمام تلك الأزمات العاتية التي تجتاح العالم منذ 3 سنوات».

واستكمل: «ولقد باتت الإنجازات المتلاحقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات البنية الأساسية والتجمعات العمرانية الجديدة والطاقة وتوطين الصناعة شاهدا على قوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء مستقبل أفضل وتكوين اقتصاد قومي قوي وراسخ».