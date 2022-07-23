مصدر بـ«التعليم»: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 يوم 4 أغسطس المقبل

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة انتهت من تصحيح أوراق إجابات مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية والتربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء والجغرافيا لامتحانات الثانوية العامة، مؤكداً أنه تم الاستقرار على مقترح إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 يوم الخميس الموافق 4 أغسطس المقبل، موضحاً أن أعمال التصحيح تتم بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب الأخطاء في إعداد النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون جاهزة للاعتماد يوم 3 أغسطس

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى الاستقرار على مقترح إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 يوم الخميس الموافق 4 أغسطس المقبل، على أن يتم اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء الأربعاء الموافق 3 أغسطس، لافتاً إلى أنه لا توجد أي مؤشرات عن نتائج الثانوية العامة حتى الآن، لأن أعمال التصحيح لم تنته بعد، موضحاً أنه سيتم إعلان أسماء الأوائل قبل إعلانها لجموع الطلاب.

رصدنا 71 حالة غش خلال امتحانات الثانوية العامة 2022

وأضاف المصدر، أنه تم رصد 71 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022، وجميعها تم تحويلها للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال الطلاب الغشاشين، مؤكداً أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني سوف تبدأ يوم 20 أغسطس المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، منوهاً إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على الامتحانات خلال سير امتحانات الثانوية العامة، وللحصول على نتيجة الثانوية العامة في أسرع وقت من خلال هذا الرابط.

وزير التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة نهاية الأسبوع الأول من أغسطس

يذكر أن أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 مع نهاية الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن امتحانات الثانوية العامة سارت بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سيرها، كما تم تحويل جميع محاضر الغش إلى الشؤون القانونية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد الطلاب الغشاشين، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وأن كل طالب سوف يحصل على درجاته التي يستحقها.