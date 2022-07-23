تسجيل أول إصابة بسلالة إنفلونزا الطيور الجديدة داخل مزرعة في إنجلترا

أعلنت إنجلترا، اليوم السبت، تسجيل أول حالة إصابة بسلالة إنفلونزا الطيور شديدة العدوى الجديدة «h5n1»، في مزرعة دواجن تجارية بمقاطعة ديفون جنوب غرب إنجلترا، مع استبعاد جميع المصابين بالمرض، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

أول إصابة بإنفلونزا الطيور الجديدة فى إنجلترا

وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية «ديفرا» في إنجلترا، إنه فور وصول بلاغ بإصابة إحدى الدواجن بسلالة إنفلونزا الطيور الجديدة، أمرت بإعدامها، كما تم إنشاء منطقة حماية بطول 3 كيلومترات ومنطقة مراقبة بطول 10 كيلومترات حول الموقع، حيث إن منطقة الوقاية من إنفلونزا الطيور (AIPZ) لا تزال سارية في جميع أنحاء بريطانيا العظمى حتى إشعار آخر، مع رفع عنصر تدابير الإسكان فقط.

إجراءات احترازية لمكافحة إنفلونزا الطيور الجديدة

وأضاف الوزارة، أن على الرغم من أن مستويات الخطر قد قللت من العدوى، إلا أنها قد لا تزال موجودة في البلاد، ويأتي ذلك في الوقت الذي اجتمع فيه اتحاد أبحاث كبير الشهر الماضي للمساعدة في مكافحة تفشي أنفلونزا الطيور هذا الشتاء، والذي كان الأكبر والأطول على الإطلاق في بريطانيا.

أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور الجديدة فى الصين

وأعلنت وزارة الزراعة الصينية، أمس الجمعة، رصد أول حالة إصابة بسلالة إنفلونزا الطيور الجديدة شديدة العدوى «h5n1» بين الطيور البرية الموجودة في مقاطعة قينغهاي بشمال غرب الصين، بحسب وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأعدمت السلطات المختصة بالمنطقة نحو 273 طائر أصيب بالسلالة الفرعية من إنفلونزا الطيور الجديدة «h5n1»، فى حين لم يتم ثبوت إصابة الدواجن بالإنفلونزا، ودعت السلطات، كافة الدول الى توخى الحذر من تلك السلالة، مشددة على ضرورة تطعيم الدواجن ضد السلالة الفرعية من إنفلونزا الطيور «h5n1»، حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشارها السريع.