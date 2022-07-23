لو صاحب مشروع.. احصل على قرض من بنك مصر يصل إلى 8 ملايين جنيه

يبحث رواد الأعمال واصحاب المشروعات الصغيرة عن جهات مانحة وممولة لمشروعاتهم بهدف التوسع في السوق المحلي، أو حتى بدء مشروع جديد، وبالتالي زيادة فرص العمل المتاحة والدخل القومي.

قروض المشروعات الصغيرة من بنك مصر.. سعر الفائدة أقل من 5%

ووفقا للمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري تزامناً مع اندلاع جائحة كورونا في 2020، جاءت مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة متناقصة 5% كأبرز تلك المبادرات، والتي سارعت البنوك المحلية على الدخول فيها.

قرض المشروعات الصغيرة.. السداد على 5 سنوات

ويمنح بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لأصحاب الأعمال بتمويلات موزعة على 3 برامج.

وتابع البنك عبر موقعه الرسمي، أنَّ برنامج «مشروعي- مشروعك» لتمويل أنشطة رواد الأعمال الصناعية والخدمية والتجارية والمهن الحرة في إطار المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري، والتي تتيح السداد على فترات تصل إلى 5 سنوات.

مميزات وشروط قرض المشروعات الصغيرة من بنك مصر:

- منح التمويلات للمشروعات القائمة.

- حجم مبيعات المشروع لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد عن 50 مليون جنيه.

- قروض بنك مصر للمشروعات الصغيرة، للتطوير والتوسع والإحلال وتجديد الآلات والمعدات.

- تمويل المنشآت الفردية وشركات الأشخاص والأموال، للأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والمهن الحرة.

- منح القروض للأنشطة الطبية والعيادات والصيدليات والأنشطة الصديقة للبيئة، والمشروعات الخضراء صديقة البيئة.

- تمويل شراء المعدات الجديدة أو المستعملة، والمحلية أو المستوردة، ووسائل النقل.

- قيمة القرض: تبدأ من 250 ألف جنيه، وتصل إلى 8 ملايين جنيه.

-فترات السداد: تبدأ من سنة وتصل إلى 5 سنوات شاملة فترات السماح.

- يتم تحديد فترات السداد وفقاً لطبيعة النشاط ودراسة الجدوى والمعدات الرأسمالية الممولة.

الأوراق والمستندات المطلوبة:

لابد من تقديم العديد من المستندات للبنك للحصول على التمويل، لكن ابرزها

-سجل تجاري حديث.

-بطاقة شخصية سارية.