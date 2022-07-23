تعرف على مصاريف جامعة بدر 2022-2023.. 199 ألف جنيه لكلية الطب

تبدأ الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات في استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بمختلف برامجها من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، وذلك بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات، ويبحث المئات من الطلاب عن مصاريف جامعة بدر 2022-2023، وذلك في إطار السعي والبحث عن أفصل الأسعار الخاصة بالمصروفات الدراسية.

مصاريف جامعة بدر 2022 -2023

و تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، مصاريف جامعة بدر 2022-2023، وذلك بعد أن جرى الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للجامعة:

- كلية العلاج الطبيعي 89 ألف جنيه.

- كلية الطب البشري 199 ألف جنيه.

- كلية طب الفم والأسنان 145 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة الإكلينيكية 98 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة الدوائية 92 ألف جنيه.

- كلية الإعلام 70 ألف جنيه.

- كلية الهندسة والتكنولوجيا 70 ألف جنيه.

- كلية الطب البيطري 90 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية 65 ألف جنيه.

- كلية الفنون التطبيقية 65 ألف جنيه.

- كلية التمريض 43 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة 55 ألف جنيه.

- دراسات عليا لغات وترجمة 70 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 65 ألف جنيه.

- كلية الحقوق65 ألف جنيه.

- كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية 65 ألف جنيه.

- كلية العلوم السينمائية والمسرحية 80 ألف جنيه.

- كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية 60 ألف جنيه.

- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية: علم النفس 60 ألف جنيه.

- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية: باقي الأقسام 50 ألف جنيه.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

ومن جانبه، أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن الحدود الدنيا للالتحاق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 المصرية، وأن المجلس في انتظار الكشف عن نتيجة الثانوية العامة للإعلان عن النتيجة.