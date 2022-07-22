مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 91 رحلة طيران تقل آلاف السائحين

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم الجمعة، ما يقرب من 14 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 91 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولي 81 رحلة طيران، بينما يستقبل مطار مرسى علم 10 رحلات طيران، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاش السياحة بفنادق الغردقة ومرسى علم

وكشف عاطف عثمان، مدير عام أحد المنتجعات السياحية والخبير السياحي بمرسى علم، استعدادات الفنادق السياحية لاستقبال آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من دول أوروبية، مؤكدًا في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة أن السياحة تعيش أزهى عصورها تزامنًا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى المدن السياحية المصرية، خاصة الرحلات السياحية الألمانية والتشيكية والبولندية.

مرسى علم والغردقة تحتفلان باليوم الوطني لبلجيكا

وفي ذات السياق، احتفل عدد من السائحين الأجانب باليوم الوطني البلجيكي أمس الخميس في شواطئ مرسى علم والغردقة بحمل أعلام مصر وبلجيكا، ونظمت الفنادق والمنتجعات السياحية حفلاً خاصًّا ضم (فقرات موسيقية متنوعة وبوفيه خاص) ورسم السائحون البلجيكيون أعلام بلادهم على الوجوه.

ومن جانبه، أعرب كريستوف لامبرخت، القنصل الفخري البلجيكي بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، عن سعادته باحتفال الفنادق والمنتجعات السياحية بالعيد الوطني لبلجيكا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي من أكثر الداعمين لجذب الاستثمار الأجنبي ووضع مصر على الطريق الصحيح.