جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط محاولة تهريب أجهزة وشم ومستحضرات تجميل

أحبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة هشام شرارة، مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من أجهزة الوشم وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط كمية من مستحضرات التجميل

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بولندا على طائرة خطوط طيران «إنتر إير»، اشتبه محمد فتحى محمد مأمور اللجنة الجمركية في راكبة أوكرانية الجنسية لكثرة سفرها، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفي.

تمرير حقائب الراكبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر حساني مأمور الفحص تحت إشراف رامي مروان رئيس قسم الفحص، فتلاحظ وجود أشياء تكرارية.

وبالعرض على هشام شرارة مدير الإدارة قرر تكليف محمد سيد مراد مدير حركة ومحمود خميس ومحمود جمال مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة بحضور هاني حافظ رئيس قسم الأمن الجمركي وأحمد عسكر مأمور مكافحة التهرب، فتبين وجود 8 أجهزة للوشم ورسوم التاتو و750 قطعة مستحضرات تجميل مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.

تحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 14 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.