دبلوماسي سابق: فرنسا تعتبر مصر حجر الزواية في تحقيق الاستقرار بالمنطقة وأفريقيا

قال السفير محمد إبراهيم عبدالحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل الدول الصديقة ومشاركته في كل المؤتمرات والمنتديات والفاعليات الدولية تهدف إلى تعظيم وتحقيق مصالح مصر السياسية والاقتصادية والعسكرية، وهوما اتضح من الجولة الاخيرة فيألمانيا وصربيا وفرنسا.

العلاقات المصرية الفرنسية شهدت طفرة متميزة

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «العلاقات المصرية الفرنسية شهدت طفرة متميزة لغاية خلال السنوات الثماني الماضية منذ أن تولى الرئيس مسؤولية الحكم في يوليو 2014 في إطار من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا».

تنسيق بين زعيمي مصر وفرنسا في القضايا الإقليمية والدولية

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك تنسيق وتشاور مستمر بين الزعيمين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، كما أن فرنسا تنظر إلى مصر باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرًا إلى أنّ زيارة الرئيس أمس لفرنسا هي التاسعة في تاريخ العلاقات المصرية الفرنسية والثانية عشرة بينه وماكرون في السنوات القليلة الماضية.

وأكد السفير قائلا إن هناك شراكة استراتيجية بعيدة المدى على الأصعدة كافة، متمثلة في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون العسكري المتميز.

التعاون العسكري مع فرنسا

ولفت الدبلوماسي السابق إلى أنّ مجال التعاون العسكري بين مصر وفرنسا مميز للغاية، إذ أن فرنسا شريك استراتيجي في تسليح القوات المسلحة المصرية، فقد تم التعاقد في الفترات الماضية على توريد 54 طائرة رافال، بواقع 24 طائرة و30 طائرة على دفعتين، بالإضافة إلى توريد عدد من الفرقاطات البحرية.

وأوضح «عبدالحكم» قائلا: «يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي أنه أول رئيس مصري ينجح بامتياز في تنويع مصادر السلاح في القوات المسلحة المصرية لزيادة قدرات وإمكانيات الجيش المصري».