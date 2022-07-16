«الغر»: 95% من الجامعات الخاصة ليس لها اختبارات قبول

قال الدكتور محمد حلمي الغر الأمين للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنّه جرى إلغاء اختبارات القبول بالجامعات الخاصة منذ العام الماضي وهو ما سيطبق في العام الجاري أيضا، لكن هناك اختبار القدرات بالنسبة للجامعات التي لديها اتفاقيات دولية مع الجامعات الأجنبية تنص على أن الطلاب يجب عليهم أداء اللغة الإنجليزية قبل الالتحاق بالجامعة، بالإضافة إلى بعض الكليات الفنية مثل الفنون التطبيقية والفنون الجميلة.

وأضاف «الغر» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ أكثر من 95% من الجامعات الخاصة ليس لها اختبارات قبول، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية بها تخصصات جديدة ومختلفة إذ سيتم اعتماد البرامج الدراسية للنجاح في تخصص ما، وهذا الأمر يساير الاتجاه العالمي، بخصوص أن الدراسة برمجية أكثر مما هي مؤسسة على مستوى الكلية.

احتياجات السوق تقود إلى التخصصات الجديدة

وأشار الأمين للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إلى أن احتياجات السوق هي التي تقود إلى التخصصات الجديدة، بعدما أصبح هناك فائض في الخريجين من التخصصات القديمة، حيث يمثلون مشكلة في سوق العمل.

المجالات الجديدة

وأشار، إلى أن الذكاء الاصطناعي والتحول إلى الطاقة الجديدة والزراعات الصحراوية وهندسة المياه أصبح عليها طلب في مصر والمنطقة المحيطة بها، وبالتالي لا بد من مسايرة الطلب مثل دول المنطقة الأخرى، وحتى الآن لا يوجد أي حدود دنيا تم الإعلان عنها للجامعات الخاصة وطلاب الثانوية العامة.