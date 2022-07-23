تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا 2022.. الخطوات والضوابط العامة

تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا 2022 يستمر حتى شهر أغسطس المقبل، ويشمل جميع المراحل التعليمية المختلفة ما عدا المدارس الخاصة، لذا تساءل كثيرون عن ضوابط التحويل العامة سواء التي تخص المدارس الحكومية أو التي تخص المدارس الرسمية لغات، وهو ما تقدمه «الوطن» في السطور التالية في إطار خدماتها التعليمية.

خطوات تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا 2022

- الدخول على رابط التحويل.

- كتابة اسم الطالب بالكامل.

- إدخال الرقم القومي.

- النوع.

- تاريخ الميلاد.

- السن من شهر أكتوبر باليوم والشهر والسنة.

- محافظة الإقامة.

- العنوان.

- تليفون المنزل.

- تليفون المحمول.

- نوع التحويل.

- الجهة المراد التحويل منها وتشمل الآتي:

*المحافظة

*الإدارة التعليمية.

*التبعية.

*المدرسة.

*الصف الدراسي المنقول إليه الطالب.

- مجموع الطالب.

- الضغط على زر «التالي» واستكمال بقية الإجراءات.

ضوابط تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا 2022

وقالت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن نتيجة تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا 2022 فيما يتعلق بالمدارس الرسمية لغات تتم على مرحلتين، الأولى في شهر أغسطس المقبل، والثانية في شهر سبتمبر، وعلى ولي الأمر مسؤولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع الإلكتروني.

وأكدت المديرية، أن تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا 2022 يتم على أساس الأكبر سناً وطبقاً للكثافات المتاحة بكل مدرسة، فغير مسموح بقبول أي طالب فوق الكثافة مراعاة لسير العملية التعليمية، مشددة على ولي الأمر بضرورة انهاء إجراءات التحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغياً.

الأوراق المطلوبة لتحويل الطلاب بين المدارس

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا 2022 في المرحلة الابتدائية يشترط إرفاق مع الاستمارة كل من إثبات قيد تخرج من «KG 1» وشهادة ميلاد أصلية، أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فيرفق مع الاستمارة إثبات قيد وبيان نجاح للصف السادس وشهادة ميلاد أصلية وبالنسبة للمرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة إثبات قيد وبيان نجاح الصف الثالث الإعدادي وشهادة ميلاد أصلية.

وشددت المديرية على ولي الأمر الالتزام بكافة الشروط المتعلقة بمواعيد وقواعد القبول، مؤكدة أنه ممنوع منعاً باتاً جمع أي تبرعات تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.

تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا 2022.. اعرف الفئات

تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا 2022 سيكون لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من رياض الأطفال «KG2» والتعليم الأساسى والثانوى العام، وبحسب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فلا يعتد بالتحويل الورقى أي اليدوي إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط، ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين وفي حالة وجود أي تعديل يجب التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.