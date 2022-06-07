«التعليم» تعلن ضوابط تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة.. يبدأ 1 يوليو

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، تعليمات هامة بشأن تحويلات الطلاب بين المدارس المختلفة للعام الدراسي المقبل 2022/2023، الذي يبدأ 1 يوليو، وفقا للقرارات الوزارية الصادرة بشأن تحويل الطلاب بين المدارس.

وقالت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، أنه يجر تحويل بين المدارس داخل الإدارات، وبين الإدارات داخل المديرية، من 1 يوليو، ويستمر لمدة شهر ونصف، على أن ينتهي منتصف أغسطس.

لا يسمح بقبول طلبات جديدة بعد غلق باب التقديم

وأكدت المديريات التعليمية، تقدم طلبات التحويل مباشرة من مختلف المراحل التعليمية والنوعيات علي النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية، وتقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التي تقدم إليها برقم مسلسل في سجل خاص.

وأشارت المديريات في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، إلى أنه بعد غلق باب قبول الطلبات، لا يسمح بقبول طلبات جديدة، وتشكل المدرسة لجنة لفحص الطلبات وترتيبها من الأكبر إلى الأصغر سنا.

إعلان الموافقة على قبول الطلبات خلال 15 يوما

- يجري قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها، ويتم إرسال كشوف بأسماء الطلاب المقبولين تحويلهم إلى شئون الطلبة بالإدارة لاعتمادها، ويتم إعلان الموافقة على قبول الطلبات خلال 15 يوما من غلق باب التحويلات.

- التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن مع ضرورة مراعاة شرط الكثافة فقط.

- ضرورة الالتزام بأحكام المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عند التحويل في حالة وجود نزاع بين الأب والام.

الحالات المستثناة من مواعيد التحويل بين الطلاب

وحددت المديريات التعليمية، الحالات التي يستثني من ميعاد التحويل بين المدارس المختلفة وهي كالتالي:

- وفاة ولي الأمر.

- النقل الإداري لولي الأمر من محافظة لأخرى.

- حدوث كارثة للأسرة.