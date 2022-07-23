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رحلات اعرف بلدك إلى مطروح.. صيّف بـ1000 جنيه بدء من 26 يوليو

كتب:

ماهر هنداوي
01:51 م | السبت 23 يوليو 2022
أحد أفواج رحلات «اعرف بلدك »

أحد أفواج رحلات «اعرف بلدك »

أعلنت الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن تنظيم وتنفيذ رحلات «اعرف بلدك» إلى محافظة  مرسى مطروح،  لمدة 4 ليالي غير يومي السفر والعودة، حيث يبدأ أول الأفواج من الثلاثاء 26 يوليو 2022.

وحددت الوزارة المحافظات التي تستفيد من هذا الفوج، وهي: 

-  الفوج الاول لمحافظات القاهرة الكبري «القاهرة /الجيزة /القليوبية» ويتم اختيار منها عدد 47 شاب وفتاة.

-  الفوج الثاني لمحافظة الغربية  ويتم اختيار عدد 47 شاب وفتاة خلال الفترة من 7/31 حتى 2022/8/5

- الفوج الثالث لمحافظة الفيوم  «عدد 47 شاب وفتاة» خلال الفترة من 5 إلى 10 أغسطس .

-الفوج الرابع  مخصص لمحافظة  بنى سويف «عدد 47 شاب وفتاة».

الشروط والفترة الزمنية وقيمة الرحلة  

- حددت وزارة الشباب والرياضة ، مدة رحلة الفوج  بـ4 ليالي غير يومي السفر والعودة لكل فوج من الافواج الأربعة .

-  المرحلة العمرية: من «18 - 40» سنة.

- قيمة الاشتراك: «1000 جنيه» «ألف جنيه» يسددها كل مشاركة في الرحلة

- الإقامة والإعاشة فى قرية خليج الكاسح.

- الاستقبال على إفطار اليوم الأول والمغادرة عقب العشاء والوصول للمحافظات صباح اليوم الأخير من الفوج

- للاشتراك من خلال الرابط الالكتروني التالي: -

https://www.emys.app/youth/trip_public

-التوجه «شخصياً» من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.

- الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي في رحلات اعرف بلدك.

- التجمع الساعة الواحدة صباحاً فجر يوم 2022/7/26 من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة لمحافظات القاهرة الكبرى ومن امام مديريات الشباب والرياضة لباقى المحافظات في حالة اكتمال العدد.

البرنامج السياحي لرحلات اعرف بلدك 

• زيارة شواطئ مرسى مطروح - جولات حرة.

- يحق للمشرف اجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة.

 

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.