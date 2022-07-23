رحلات اعرف بلدك إلى مطروح.. صيّف بـ1000 جنيه بدء من 26 يوليو

أعلنت الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن تنظيم وتنفيذ رحلات «اعرف بلدك» إلى محافظة مرسى مطروح، لمدة 4 ليالي غير يومي السفر والعودة، حيث يبدأ أول الأفواج من الثلاثاء 26 يوليو 2022.

وحددت الوزارة المحافظات التي تستفيد من هذا الفوج، وهي:

- الفوج الاول لمحافظات القاهرة الكبري «القاهرة /الجيزة /القليوبية» ويتم اختيار منها عدد 47 شاب وفتاة.

- الفوج الثاني لمحافظة الغربية ويتم اختيار عدد 47 شاب وفتاة خلال الفترة من 7/31 حتى 2022/8/5

- الفوج الثالث لمحافظة الفيوم «عدد 47 شاب وفتاة» خلال الفترة من 5 إلى 10 أغسطس .

-الفوج الرابع مخصص لمحافظة بنى سويف «عدد 47 شاب وفتاة».

الشروط والفترة الزمنية وقيمة الرحلة

- حددت وزارة الشباب والرياضة ، مدة رحلة الفوج بـ4 ليالي غير يومي السفر والعودة لكل فوج من الافواج الأربعة .

- المرحلة العمرية: من «18 - 40» سنة.

- قيمة الاشتراك: «1000 جنيه» «ألف جنيه» يسددها كل مشاركة في الرحلة

- الإقامة والإعاشة فى قرية خليج الكاسح.

- الاستقبال على إفطار اليوم الأول والمغادرة عقب العشاء والوصول للمحافظات صباح اليوم الأخير من الفوج

- للاشتراك من خلال الرابط الالكتروني التالي: -

https://www.emys.app/youth/trip_public

-التوجه «شخصياً» من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.

- الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي في رحلات اعرف بلدك.

- التجمع الساعة الواحدة صباحاً فجر يوم 2022/7/26 من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة لمحافظات القاهرة الكبرى ومن امام مديريات الشباب والرياضة لباقى المحافظات في حالة اكتمال العدد.

البرنامج السياحي لرحلات اعرف بلدك

• زيارة شواطئ مرسى مطروح - جولات حرة.

- يحق للمشرف اجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة.