رحلات اعرف بلدك إلى مطروح.. صيّف بـ1000 جنيه بدء من 26 يوليو
كتب:
ماهر هنداوي
01:51 م | السبت 23 يوليو 2022
أحد أفواج رحلات «اعرف بلدك »
أعلنت الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن تنظيم وتنفيذ رحلات «اعرف بلدك» إلى محافظة مرسى مطروح، لمدة 4 ليالي غير يومي السفر والعودة، حيث يبدأ أول الأفواج من الثلاثاء 26 يوليو 2022.
وحددت الوزارة المحافظات التي تستفيد من هذا الفوج، وهي:
- الفوج الاول لمحافظات القاهرة الكبري «القاهرة /الجيزة /القليوبية» ويتم اختيار منها عدد 47 شاب وفتاة.
- الفوج الثاني لمحافظة الغربية ويتم اختيار عدد 47 شاب وفتاة خلال الفترة من 7/31 حتى 2022/8/5
- الفوج الثالث لمحافظة الفيوم «عدد 47 شاب وفتاة» خلال الفترة من 5 إلى 10 أغسطس .
-الفوج الرابع مخصص لمحافظة بنى سويف «عدد 47 شاب وفتاة».
الشروط والفترة الزمنية وقيمة الرحلة
- حددت وزارة الشباب والرياضة ، مدة رحلة الفوج بـ4 ليالي غير يومي السفر والعودة لكل فوج من الافواج الأربعة .
- المرحلة العمرية: من «18 - 40» سنة.
- قيمة الاشتراك: «1000 جنيه» «ألف جنيه» يسددها كل مشاركة في الرحلة
- الإقامة والإعاشة فى قرية خليج الكاسح.
- الاستقبال على إفطار اليوم الأول والمغادرة عقب العشاء والوصول للمحافظات صباح اليوم الأخير من الفوج
- للاشتراك من خلال الرابط الالكتروني التالي: -
https://www.emys.app/youth/trip_public
-التوجه «شخصياً» من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.
- الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.
- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.
- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.
- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.
- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.
- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي في رحلات اعرف بلدك.
- التجمع الساعة الواحدة صباحاً فجر يوم 2022/7/26 من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة لمحافظات القاهرة الكبرى ومن امام مديريات الشباب والرياضة لباقى المحافظات في حالة اكتمال العدد.
البرنامج السياحي لرحلات اعرف بلدك
• زيارة شواطئ مرسى مطروح - جولات حرة.
- يحق للمشرف اجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة.