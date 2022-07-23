6 نصائح من «الفنون الجميلة» للطلاب قبل امتحان القدرات.. وتحذير من اللجوء للسناتر

قبل انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، وإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء أعمال مكتب التنسيق بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها للتأهيل للالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وإتاحة تسجيل رغبات الطلاب في أداء الاختبارات إلكترونيًا خلال الفترة من يوم الاثنين المقبل 27 يوليو الجاري وحتى يوم 6 أغسطس المقبل، قدمت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان 6 معلومات عن تقديم امتحان القدرات تضمنت:

اختبارات القدرات

1- لا يوجد كورس تدريب بالكلية و ليس للكلية علاقة بالسناتر الخاصة.

2- لحجز معاد الامتحان يدخل الطالب على موقع التنسيق من يوم 26 يوليو، ثم يتبع الخطوات على الموقع وطريقة الدفع https://tansik.egypt.gov.eg/application/

3- يأتى الطالب للامتحان فى اليوم المحدد من الموقع و ممنوع ان يحضر الطالب مع اهله لأن من يدخل الكلية الطالب فقط.

4- سيتم عقد الامتحان في مدة و سيستمر 3 أسابيع تقريبا.

5- طالب علمى علوم او ادبى سيجتاز امتحان فنون و طالب علمى علوم له جميع اقسام فنون و قسم ديكور ؛ طالب ادبى له اقسام فنون فقط «نحت - تصوير - جرافيك».

6- طالب علمى رياضة له جميع الاقسام يمكنه ان يختبر فنون ، و عمارة على حسب ما يحدده عند التسجيل .

الدراسة في كلية الفنون الجميلة

تبلغ سنوات الدراسة في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان 5 سنوات للحصول على درجة البكالوريوس، بحيث تكون أول سنة هي سنة إعدادي لجميع التخصصات، على أن يبدأ الدارسين في اختيار القسم المراد الالتحاق به اعتبارًا من السنة الثانية.

تضم كلية فنون جميلة جامعة حلوان الكائنة بحي الزمالك، 6 أقسام هي: التصوير، النحت، الجرافيك، العمارة، الديكور، تاريخ الفن.