رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تخرج الدفعة 22 لكلية الفنون الجميلة

شهد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، حفل تخرج طلاب كلية الفنون الجميلة الدفعة رقم 22 لعام 2021-2022، بحضور الأستاذ الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وحشد من الطلاب وأسرهم.

مشروعات تخرج تعكس مستوى راقي الطلاب

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة للدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية، رحب فيها بالحضور، موجها الشكر لرئيس جامعة الأقصر ونائب رئيس الجامعة لحرصهما على مشاركة أبناءهما من الطلاب فرحتهم بتخرجهم، مهنئا إياهم بيوم التخرج، مشيدا بمشروعات تخرج الطلاب التي تعكس المستوى الراقي الذي وصلوا إليه، متوقعا لهم مستقبل باهر في مجال نشر الفنون والإبداع والارتقاء بالذوق العام في المجتمع.

نشر الذوق الفني في المجتمع

ووجه الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، الشكر لرئيس الجامعة ونائبه على مشاركتهما وحرصهما على حضور فعاليات الحفل، والدعم اللامتناهي الذان يقدمانه للكلية، مهنأ الطلاب بتخرجهم، داعيا إياهم إلى مواصلة الجد والاجتهاد ونشر الذوق الفني في المجتمع، وتطبيق ما درسوه من فنون راقية ومشاركتها في أعمال إبداعية مفيدة للوطن، والاستمرار في تنمية مهارات الإبداع والتفكير والتخيل ونشر قيم الفن والجمال لينعكس فنهم على مجتمعاتهم لأن الفن رسالة تعبر عن الأفكار والمشاعر.

تحقيق الدعم المعنوي للطلاب

وهنأ الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة، الخريجين وأسرهم، موضحا أن الفن رسالة إنسانية سامية في المقام الأول وتبقى ممتدة حتى نهاية عمر الإنسان، مؤكدا أن الجامعة تحرص على إقامة هذه الاحتفالات في إطار تحقيق الدعم المعنوي للطلاب وتكليل جهودهم بعد ما بذلوه من جهد كبير في سبيل تحقيق النجاح على مدار سنوات الدراسة بالكلية.

تنظيم حفل تخرج جماعي يليق بجامعة الأقصر

من جانبه أعرب الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الحفل الكبير مهنئا الخريجين، بالتخرج، معبرا عن سعادته برؤية طلاب الكلية يرتدون وشاح التخرج في يوم لن يتكرر في حياتهم فهو ختام لمرحلة تعليمية وبداية للحياة العملية، فيوم التخرج هو اللحظة الأسمى في حياة طالب العلم، حيث يرى ثمار جهده وتعبه خلال الفترة الماضية، وأنه حقق الأماني المطلوبة وتكللت بالنجاح، واعدا طلاب الجامعة بتنظيم حفل تخرج جماعي أكبر وأضخم يليق بجامعة الأقصر، كما حدث العام الماضي، وسيتم خلاله تكريم الأوائل على الدفعات بكل الكليات.

فقرات فنية وغنائية

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية وفقرات غنائية وكذلك تم تكريم الطلاب الخريجين، وعددهم 89 طالبا وطالبة، وقام بتنظيم الحفل الطلاب الخريجين بالكلية وشاركهم في ذلك اتحاد طلاب كلية الفنون الجميلة، وإدارة رعاية الشباب بالكلية.