حظك اليوم برج الميزان الأحد 24-7-2022 عاطفيا ومهنيا

حظ جيد وتخطيط لما هو آتٍ، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها لمواليد برج الميزان على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم الفنان ويل سميث الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين، والفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي.

وبحسب خبراء الفلك، فإن أبناء برج الميزان يحملون الكثير من الصفات الحميدة، من بينها أنه شخص ناجح في حياته العاطفية حيث يستمع بشكل جيد لمن حوله، مما يجعل الجميع يحب أن يحكي له، كما أنه يشتهر بامتلاكه عقلًا منطقيًا، إلى جانب أنه يتمكن من مغازلة شريك حياته ويجعله سعيدًا طول الوقت.

واليوم الأحد 24 يوليو، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، لأصحاب برج الميزان، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

مهنيا وماليا اليوم مولود الميزان، ستجد القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

أما عاطفيا واجتماعيا، فاليوم الأحد يحدث تناغم القمر مع عطارد يدفعك نحو التخطيط لقضاء أوقاتًا حلوة تجمعك بالأصدقاء وبمن تحب.