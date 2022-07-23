حظك اليوم برج الميزان السبت 23-7-2022 عاطفيا ومهنيا

رغم التشويش على مولود برج الميزان إلا أن خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، تتوقع يومًا ممتعًا على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب هذا البرج، الذي يعد واحدًا من الشخصيات الناجحة التي تمتلك شجاعة لمواجهة المشاكل، كما أنه يفضل التعرف على الشخصيات الجديدة وتكوين علاقات اجتماعية.

ووفق حسابات خبراء الفلك، هناك مشاهير ينتمون لـ برج الميزان لعل أبرزهم الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان ويل سميث الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.

واليوم السبت 23 يوليو، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، لأصحاب برج الميزان، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

وبالنسبة لـ حظك اليوم لمواليد برج الميزان وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العلمي والمهني، يكون اليوم القمر في منزل الحظ يساعدك أن تزن الأمور وتتوصل للحل الأمثل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، عن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، أنه رغم التشوش، الوضع الفلكي يمنحك اليوم روح تفاؤل ورغبة في الانطلاق، وتتمتع بقدرة على التجديد تبعث البهجة في القلوب.