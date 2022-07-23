فيلم كيرة والجن يتصدر الإيرادات بفارق مليون جنيه عن «بحبك» لتامر حسني

يواصل فيلم كيرة والجن للثنائي أحمد عز وكريم عبد العزيز تصدر الايرادات محافظا على المركز الأول منذ طرحه فى السينمات بفارق كبير مع باقي الأفلام السينمائية المطروحة فى دور العرض.

ونجح فيلم كيرة والجن لأحمد عز وكريم عبد العزيز فى تصدر الإيردات مساء أمس الجمعة بايرادات بلغت 2,562,367 جنيها بفارق وصل لأكثر من مليون جنيه بينه وبين الفيلم الذي يقع فى المركز الثاني وهو فيلم بحبك لتامر حسني.

فيلم كيرة والجن يتصدر الإيرادات

ويشارك في بطولة فيلم كيرة والجن عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبرى وسيد رجب وروبي وعلي قاسم وهدى المفتى وتامر نبيل وسلوى عثمان ولارا اسكندر وعارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

أما المركز الثاني في إيرادات يوم أمس الجمعة فكان من نصيب فيلم بحبك للفنان تامر حسني، حيث حقق إيرادات بلغت 1,357,624 جنيها، وشارك معه فى هذا العمل هنا الزاهد وهدى المفتى وحمدى الميرغني وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.

فيلم «عمهم» فى المركز الثالث

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم عمهم للفنان محمد عادل إمام، حيث حقق إيرادات بلغت 1,300,369 جنيها وشارك معه فى هذا العمل عدد كبير من الفنانين منهم سيد رجب ورياض الخولى ومحمد سلام ومحمد ثروت ومحمد لطفي وباسم سمرة وآيتن عامر وهدى المفتى وأحمد خالد صالح وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبرى واخراج حسين المنباوي.