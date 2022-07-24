حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 24 -7-2022 مهنيا وعاطفيا

يهتم الكثير من محبي علم الفلك بمتابعة الحظ اليومي الخاص بهم، حتى يستطيعوا توقع ما سيحدث لهم في يومهم، إذ يحرص علماء الفلك على توجيه التحذيرات للأبراج المختلفة على حسب الوضع الفلكي للأبراج.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، حظك اليوم للأبراج المختلفة الأحد الموافق 24 يوليو، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 24-7-2022 على الصعيد المهني

يمدك الفلك اليوم مولود برج الحمل بأفكار مثمرة تقربك من زملاء أو رؤساء العمل.. فاليوم شيق يحمل إليك نجاحات حقيقية.

حظك اليوم برج الحمل 24-7-2022 على الصعيد العاطفي

كن فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.. فالقمر في منزل العلاقات.

حظك اليوم برج الثور 24-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، والفلك ينصحك بمضاعفة تركيزك في الأمور المهنية والمادية وعليك بمراجعة خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الثور 24-7-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتأني في أقوالك حفاظًا على علاقاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويحفز طموحاتك ومهاراتك وتفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تمدك الأفلاك بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.

حظك اليوم برج السرطان 24-7-2022 على الصعيد المهني

قد تميل اليوم للتأمل والوقت مناسب لدراسة الأمور في صمت، فقط انتبه لحقوقك.. فالقمر بمنزلك الثاني عشر ويجعلك ذلك.

حظك اليوم برج السرطان 24-7-2022 على الصعيد العاطفي

تنفعك ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة، واليوم مثالي للاهتمام بصحتك واحرص على الاسترخاء.

حظك اليوم برج الأسد 24-7-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع عطارد يجعلك اليوم تحسن التصرف وتعرف كيف تكسب دعم الجميع، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 24-7-2022 على الصعيد العاطفي

الفلك يسمح لك اليوم بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك.. فالقمر بمنزل الأصدقاء يعدك بيوم رائع.

حظك اليوم برج العذراء 24-7-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك، وانتبه لحقوقك.. فالقمر في وضع معاكس.

حظك اليوم برج العذراء 24-7-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تطالب الطرف الآخر بالمستطاع كي تطاع، وكن واقعيًا.

حظك اليوم برج الميزان 24-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 24-7-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع عطارد يدفعك نحو التخطيط لقضاء أوقاتًا ممتعة تجمعك بالأصدقاء وبمن تحب.

حظك اليوم برج العقرب 24-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن ويساعدك ذلك على اكتشاف الكثير من حولك، وتميل لتنمية ممتلكات، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 24-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس في منزل الحظ تمنحك طاقة عاطفية وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج القوس 24-7-2022 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تستمع للآراء وتدرسها، ومن المهم اليوم ألا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج القوس 24-7-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيًا إذا واجهت استفزازًا أو معارضة من شريك حياتك.

حظك اليوم برج الجدي 24-7-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر بمنزل العمل يمنحك اليوم قوة وإصرارًا على مثالية الأداء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 24-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ بمنزل الحب يمنحك حضورًا وجاذبية وطاقة أخاذة تساعدك على التواصل مع من تحب.

حظك اليوم برج الدلو 24-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يعدك بدعم الكثيرين وتنجح في أن تعطي انطباعًا جيدًا عن نفسك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 24-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، الوضع الفلكي داعم ويمنحك ذلك كل النشاط والطاقة العاطفية والحب.

حظك اليوم برج الحوت 24-7-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتصرف بحكمة.. فالوضع الفلكي يستدعي الانتباه.

حظك اليوم برج الحوت 24-7-2022 على الصعيد العاطفي

لا تدع الذكريات الأليمة تسيطر عليك وتربك علاقتك بالبعض.