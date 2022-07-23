انتشال جثة شاب ألقى بنفسه في النيل من أعلى كوبري دمياط

تمكن رجال الإنقاذ النهري بدمياط منذ قليل من انتشال جثمان شاب القى، بنفسه في النيل من أعلى كوبري دمياط المعدني، مساء امس الجمعة، تاركا خلفه متعلقاته الشخصية في موقع قفزه من أعلى الكوبرى بعد نحو 14 ساعة من أعمال البحث.

سيارة الإسعاف تصل لكورنيش النيل

وعلى الفور تواجدت سيارة الإسعاف على كورنيش النيل أمام كوبرى دمياط المعدني وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دمياط التخصصيـ وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثمان.

الشاب يسكن في شارع وزير

وأوضحت المعلومات الأولية أن الشاب المنتحر من سكان شارع وزير، وقال شهود عيان إن الشاب صعد أعلى السور المعدني للكوبري، وألقى بنفسه في مياه النيل، وحتى الأن لم تكشف الدوافع الرسمية التي دفعته لإلقاء نفسه في مياه النيل.

وكان اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط قد تلقى إخطارا يفيد قيام شخص بالقفز فى النيل من أعلى كوبري دمياط المعدني.

ويدعى الشاب الذي تخلص من حياته من أعلى كوبرى دمياط المعدني محمد عبد المنعم عماشة، ومن مواليد عام 1983.