شاب يلقي نفسه من أعلى كوبري دمياط في النيل.. وفرق الإنقاذ تبحث عن الجثة

ألقى شاب نفسه في النيل من أعلى كوبري دمياط المعدني، منذ قليل، وسط محاولات رجال الإنقاذ النهري وبعض المتطوعين لانتشال جثمانه.

وعلى الفور تواجدت سيارة الإسعاف على كورنيش النيل أمام كوبرى دمياط المعدنيب في انتظار خروج الجثمان ومحاولة إسعافه، وسط تجمع العديد من الأهالي لمحاولة انتشال الجثمان الذي غرق ولم يطفو حتى الآن.

الشاب من شارع وزير

وأوضحت المعلومات الأولية ان الشاب المنتحر من سكان شارع وزير، وقال شهود عيان إن الشاب صعد أعلى السور المعدني للكوبرى وألقى بنفسه في مياه النيل، وحتى الآن لم تكشف الأسباب التي دفعته لإلقاء نفسه في مياه النيل.

وتلقى اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط إخطارا من شرطة النجدة يفيد أقدام شخص يدعى محمد عبد المنعم عماشة مواليد عام 1983 ومقيم بشارع وزير بإلقاء نفسه بالنيل وانتقال رجال الإنقاذ النهري لموقع البلاغ وجارى البحث عن جثته

صورة الرقم القومي

وحصلت الوطن على صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للشاب الذى تخلص من حياته من أعلى كوبرى دمياط المعدني ويدعى محمد عبد المنعم عماشة مواليد عام 1983 ومقيم بشارع وزير.