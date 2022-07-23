في عيد ميلاده.. 7 أفلام لـ أحمد عز في قائمة الأعلى دخلا بالسينما المصرية

ممثل من طراز الكبار، يمتلك مقومات حجزت له مكانًا في الصف الأول ما بين أدوات تمثيلية يطورها دائما، «كاريزما» وبنيان جسدي يليق بأبطال الحكايات الشعبية، كلها عناصر رسمت قصة نجاح أحمد عز على مدار أكثر من 20 عامًا في عالم السينما، من وجه شاب يخطو خطواته الأولى إلى نجم يتصدر المشهد السينمائي، وفي عيد مولده نستعرض خطوات مشواره.

مشهد صغير في فيلم «سمكة و4 قروش» عام 1997، كان الخطوة الأولى للشاب الذي كان يحلم بالنجومية، باحثًا عنها ما بين عروض الأزياء والإعلانات التلفزيونية، ولكن تلك الأدوار لم تكن ترضي شغفه السينمائي، حتى جاءت البداية الحقيقية من خلال فيلم «مذكرات مراهقة» للمخرجة إيناس الدغيدي في 2001، الذي آثار موجات عاتية من الجدل وقت عرضه، ولكنه ضمن لـ«عز» الظهور الذي يحتاجه ليشق طريقه بعد ذلك.

رحلة أحمد عز من «مذكرات مراهقة» إلى «كيرة والجن»

في الفترة من 2001 إلى 2005، شارك أحمد عز في عدد من الأفلام، من بينها «حب البنات»، «شباب تيك آوي» و«سنة أولى نصب»، وخلال تلك الفترة كان على وشك الوقوع في فخ الممثل الوسيم وحصره في تلك الأدوار، ولكنه خاض مغمرة مختلفة مع المخرجة ساندرا نشأت بـ«ملاكس إسكندرية» عام 2005، أجبرت الجمهور والنقاد على وضع أحمد عز في مكانة مختلفة وعدم الاستهانة بقدراته.

توالت نجاحات أحمد عز بعد ذلك ولكنها في الوقت نفسه فرضت عليه تحديات أصعب مع كل تجربة جديدة للحفاظ على ما وصل له، ولكن روح المغامر والهاوي بداخله دفعته لاستكشاف مناطق مختلفة ما بين الكوميديا، الأكشن، الجريمة، الدراما، الغموض والتشويق، الرمانسية، الرهان الوحيد فيها على جودة العمل الفني، يتسع القوس ويضم «الرهينة»، «الشبح»، «مسجون ترانزيت»، «بدل فاقد»، «356 يوم سعادة»،«حلم عزيز»، «المصلحة»، «الحفلة»، «الخلية»،«ولاد رزق»، «الممر»، «العارف» و«كيرة والجن».

7 أفلام لـ أحمد عز في قائمة الأفلام الأعلى دخلا بالسينما المصرية

يتواجد أحمد عز بـ 7 أفلام في قائمة الأفلام الأعلى دخلا في السينما المصرية، منهم 4 أفلام في قائمة أعلى 10 أفلام، حيث جاء فيلم «ولاد رزق 2» في المركز الثاني بـ 100.7 مليون جنيه، و«كيرة والجن» في المركز الثالث بـ 80 مليون جنيه، «الممر» في المركز الخامس بـ 74.4 مليون جنيه، «العارف» في المركز التاسع بـ 59.9 مليون جنيه.

ويأتي فيلم «الخلية» في المركز الـ 12 من القائمة التي تضم 50 فيلمًا الأعلى دخلا في السينما المصرية، وتتضمن أيضا فيلمي «الجريمة» و«ولاد رزق».