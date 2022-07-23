الجامعة البريطانية في مصر تستضيف أكبر مسابقة للمحاكم التصويرية بأفريقيا

تستضيف كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، أكبر مسابقة للمحاكم التصويرية بأفريقيا، بالتعاون مع جامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، والأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون، في الفترة من 25 وحتي 30 يوليو الجاري.

ويشارك في حفل الافتتاح المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، وسامح عاشور، نقيب المحامين السابق، عضو مجلس الشيوخ، والمستشار علاء الشيمي، ممثل عام وزارة العدل، والمستشار عبد العزيز سلمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبد الحميد النجاشي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بالإضافة لكبار الشخصيات الدبلوماسية المصرية والأفريقية والإقليمية وكذلك سفراء الدول المشاركة في المسابقة.

منافسات مسابقة المحاكم التصويرية

وتتنافس في المسابقة جامعات من معظم الدول الإفريقية، حيث تجري فعالياتها بأربع لغات، وتنصب على قضية افتراضية تتناول أحدث المسائل القانونية على الساحة الدولية، وتعد إحدى كبرى مسابقات المحاكم التصويرية الإقليمية على مستوى العالم، إذ تنعقد منذ ما يزيد على 30 عامًا، ويشارك فيها أكثر من 40 فريقًا يمثلون قرابة عشرون دولة أفريقية.

وتهدف المسابقة إلى تحسين المستوى الفني لطلّاب القانون وإثقال مهاراتهم القانونية، والتنافس لعرض حججهم القانونية لحل القضايا المختلفة، على أن تكون هذه الحلول في صورة مذكرات مكتوبة، وفي مرحلة لاحقة في صورة مرافعات شفهية.

مسابقات التحكيم

وتعد مسابقات المحاكم التصويرية أشهر الأنشطة الطلابية القانونية ويتم اعتبارها مرحلةً مؤثرة في مسار طلاب القانون، وذلك لما تنطوي عليه من مهارات تقارب بشدة المهارات التي يحتاجها سوق العمل.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة البريطانية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 لمصر، بما يتماشى مع فلسفة الجامعة الهادفة إلى التوسع الإقليمي والتعددية، وهو ما يتسق مع رؤية الراحل محمد فريد خميس، مؤسس الجامعة البريطانية في مصر، وفي ضوء ما تستهدفه الدولة المصرية من تعزيز التعاون على كافة المحاور مع الشركاء الأفارقة، وهو ما سعت له كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر بشكل حثيث عن طريق تعزيز التعاون الأكاديمي مع مختلف كليات القانون الأفريقية وذلك من خلال استضافة أحد أهم وأقدم المسابقات الطلابية على المستوى الإقليمي وهي المحكمة التصويرية الأفريقية.