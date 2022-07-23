رجل يقتل زوجته حرقا في بث مباشر.. والسلطات الصينية تصدر بحقه الإعدام

أصدرت محكمة صينية، في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، اليوم السبت، حكما بإعدام رجل أدين بقتل زوجته السابقة في بث مباشر من خلال إشعال النار بجسدها، حيث أثارت الجريمة ذعر وغضب الجميع بسبب زيادة انتشار حالات العنف المنزلي بالبلاد، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

إعدام رجل حرق زوجته في الصين

وصرحت المحكمة الصينية في نغاوا التبتية وتشيانغ، في بيان نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع «تويتر»، بأنها نفذت اليوم حكم الإعدام في الزوج المتهم المدعو «تانغ لو» الذي قتل زوجته السابقة حرقا في بث مباشر.

تفاصيل الجريمة

ويذكر أن في سبتمبر 2020، أشعل «تانغ لو» النار في جسد زوجته السابقة التي كانت تبلغ من العمر 30 عاما، وذلك أثناء بثها مقطع فيديو مباشر على تطبيق الفيديو القصير «دوين»، متأثرة بعدة جروح أدت إلى مصرعها، وعرفت المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «لامو».

ألقت الشرطة الصينية، القبض على المتهم بعد أيام قليلة من مشاهدة عدد كبير من المتابعين للفيديو لحظة إشعال النار في زوجته السابقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء «الأسوشيتد برس» الأمريكية.

وبحسب صحيفة «ذا بيبر» الصينية، قالت شقيقة الضحية «لامو»، إن أختها عانت من زوجها لمدة 7 سنوات، و بعد ذلك طلبت منه الطلاق بسبب ذلك.

وأثارت الجريمة غضب جميع رواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع بكل الدول، وذلك بعد أن عانت «لامو» في حياتها مع زوجها الذي كان يهينها، حيث تتعرض بعض النساء لتلك المحنة التي كانت نهايتها حرق «لامو».

وترك الآلاف من متابعي «لامو» رسائل على صفحتها على «دوين»، في حين دعا الملايين من مستخدمي منصة التدوين الصغير «ويبو» إلى العدالة باستخدام علامات التصنيف التي خضعت للرقابة في وقت لاحق.