القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب لابنة عمه في أوسيم.. دافعت عن شرفها

حاول أن يجردها من ملابسها ويعتدي عليها، كان ذلك هو طلب «أندرو» الشاب العشريني الذي حركته غرائزه الشهوانية تجاه ابنة عمه التي تبلغ من العمر 15 عاما ما جعلها تدافع عن شرفها فأصبحت جثة هامدة. وتنشر «الوطن» في السطور التالية التفاصيل الكاملة لإنهاء شاب لحياة ابنة عمه في أوسيم بعدما دافعت عن شرفها.

القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة ابنة عمه في أوسيم

كانت بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مركز أوسيم بلاغاً من الأهالي يفيد بمقتل طفلة على يد ابن عمها داخل إحدى قرى المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، حيث تبين صدقها ووجود جثة لطفلة ملقاة أرضا حولها بركة من الدماء بها طعنة في منطقة الرقبة.

الأجهزة الأمنية تحدد هوية المتهم وتلقي القبض عليه

وبعمل التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية وسؤال شهود العيان الذين تزامن تواجدهم مع حدوث الواقعة تبين أن المتهم ذبح ابنة عمه وفر هارباً، وبتفريغ كاميرات المراقبة تمكنت الأجهزة الأمنية من معرفة هوية المتهم وتحديد مكان تواجده، كما نجحت في إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المتهم يدلي تفصيلياً بالواقعة أمام جهات التحقيق

اقتادت الأجهزة الأمنية المتهم أمام جهات التحقيق والتي استمعت لأقوال واعترافات المتهم والذي أدلى تفصيليا بالواقعة، وقال أمام جهات التحقيق القصة الكاملة لإنهاء حياة الشاب لابنة عمه في أوسيم بعدما دافعت عن شرفها: أنه كان يريد أن يعتدي عليها جنسياً إلا أنها رفضت ذلك بشدة وقاومته فخشى أن يفتضح أمره فطعنها بسكين ثم وجه لها طعنة بمنطقة الرقبة أودت بحياتها على الفور.

النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح الجثة

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة لتحديد سبب الوفاة واستعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها النهائية حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح مع حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.