مصرع شاب أسفل عجلات قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد في أوسيم

لقي شخص مصرعه، بعدما صدمه قطار في إحدى قرى أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وبدأت رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في إجراء التحريات اللازمة، لبيان وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، في حين قررت النيابة، التصريح بدفن الجثة، عقب وصول التحريات حول الواقعة.

قطار يصدم شاب في أوسيم

تلقى المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغا بوفاة شاب، عقب اصطدام قطار به في قرية تابعة للمركز، وعقب ورود البلاغ توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان.

وكشفت المعلومات الأولية، أن الشاب صدمه القطار أثناء عبور شريط السكة الحديد، ما نتج عنه مصرعه، فيما أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود أي شبهة جنائية.

التصريح بدفن جثمان الشاب

تم إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، بعدما أكدت تحريات المباحث، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.