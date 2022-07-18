أسماء مصابي حادث طريق الساحل الشمالي اليوم.. 18 من عائلة واحدة

تنشر «الوطن» أسماء مصابي حادث طريق الساحل الشمالي اليوم، والذي وقع بطريق «مطروح - الإسكندرية» إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الريفيرا السياحية، بعدما ارتفع عددهم إلى 18 مصابا، وجميعهم من عائلة واحدة، ونُقل جميع المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الحمام المركزي، وأخطرت مباحث المرور اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

أسماء مصابي حادث طريق الساحل الشمالي اليوم

وتنشر «الوطن» أسماء مصابي حادث طريق الساحل الشمالي اليوم، فور استقبال مستشفى الحمام المركزي لهم، وجميعهم من العامرية، وهم محمود سمير عبدالعال مصلحي، 17 سنة، مصاب بجروح متهتكة بالظهر، وكسر بالذراع الأيمن، وحلمي عصام حلمي حسين، 17 سنة، مصاب بإصابات طفيفة، ومحمد ناجي غيث عبدالمولى، 15 سنة، مصاب بإصابات طفيفة، وطارق نور حلمي حسين، 16 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وغيث سعد غيث 20 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات بالوجه.

كما أصيب خالد عبدالله محمد، 24 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد خالد محمد عبدالله، 11 سنة، بكدمات متفرقة وجروح متعددة بالجسم، وعبدالله خالد محمد عبدالله، 8 سنوات، بكدمات وجروح متعددة، ومحمد عبدالعاطي علي، 22 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالصدر، ومحمود نبيل فاروق أحمد، 17 سنة، بجروح متعددة بالجسم، وإبراهيم سعد عفيفيي عبد المولى، 17 سنة، بجروح متفرقة بالجسم.

وضمت قائمة المصابين كلا من عزة بشرير محمد، 17 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وأحمد عبدالنبي عبدالنبي عبدالمنعم، 30 سنة، مصاب بجروح وسحجات، ومحمود الدفراوي، 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالجمجمة، وعلاء أنور مسعى، 23 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الاتجاج، ومحمد سيف إبراهيم داود، 24 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات، ومحمود رجب السيد، 18 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات، وعبدالرازق عصام حلمى، 17 سنة، مصاب بإصابات طفيفة.

المباحث تفحص الحادث

وتجري مباحث المرور فحصا لموقع حادث طريق الساحل الشمالي اليوم، للكشف عن أسباب وقوعه والتعرف على الملابسات ورفع تقرير للنيابة والتي تولت التحقيق.