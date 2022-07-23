أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر الـ«5 و7 سنوات» بعد زيادة الـ1%

أعلن بنك مصر رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 1% وذلك على شهادات الادخار ذات أجل 5 و7 سنوات بداية من شهر يوليو الجاري، كما تم رفع سعر الفائدة على شهادة القمة ذات أجل 3 سنوات 14% وذلك في نهاية شهر يونيو بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.

وجاء الإعلان عقب قرار بنك مصر والبنك الأهلي في وقت سابق، بوقف شهادة الادخار ذات عائدة 18 % خلال نهاية شهر مايو الماضي 2022، التي تم الإعلان عنها في بداية الربع الأول من عام 2022.

بنك مصر يعلن عن زيادة سعر الفائدة

وجاء في جدول بنك مصر لأسعار شهادات الادخار أن شهادة القمة الادخارية لمدة 3 سنوات سعر الفائدة 14% سنويا ويتم صرف الأرباح شهريا، كما تم الإعلان عن شهادة الادخار 5 سنوات بعد رفع سعر الفائدة 1% لتصل إلى 10% سنويا من 9% سابقا.

سعر الفائدة في شهادات الادخار ببنك مصر

في شهادات الادخار لمدة 7 سنوات ذات العائد الثابت رفع سعر الفائدة 1% ليصل إلى 10.75% سنويا من 9.75% وتصرف الفائدة شهريا، ويبدأ شراؤها من 750 جنيها دون حد أقصى للشراء ويمكن للعميل أن يقوم بزيادة الشهادة طبقا للوائح بنك مصر

أسعار الفائدة في البنوك المصرية

يذكرأن البنك المركزي المصري أعلن خلال عام 2022 عن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض 3% وذلك خلال اجتماعين من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.