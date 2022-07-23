أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو
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(أ.ش.أ)
03:41 م | السبت 23 يوليو 2022
الرئيس السيسي يستقبل الأمير تميم بن حمد
بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
قيادات دولة قطر يهنئون الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
وفي نفس السياق، بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس السيسى بمناسبة ثورة 23 يوليو، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية اليوم.
وقدم عدد من القادة والرؤساء التهنئة للرئيس السيسي بهذه المناسبة.