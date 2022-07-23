تأميم القناة وإنشاء السد والإصلاح الزراعي.. تعرف على أبرز إنجازات ثورة 23 يوليو

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، تقريرا عن أبرز إنجازات ثورة 23 يوليو والتي كان من بينها تحرير الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي.

تأميم قناة السويس

وأوضح التقرير أن من أبرز إنجازات ثورة 23 يوليو، تأميم قناة السويس، وإعلان الاستقلال بتوقيع اتفاقية الجلاء بعد 64 عاما من الاحتلال الإنجليزي، وإلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية، وإلغاء دستور 1923 في ديسمبر 1952.

مجانية التعليم وقصور الثقافة

ومن بين إنجازات ثورة يوليو الإقرار بمجانية التعليم العام، وإضافة مجانية التعليم العالي، وإنشاء 10 جامعات في جميع أنحاء البلاد بزيادة 7 جامعات، وإنشاء مراكز البحث العلمي وتطوير المستشفيات التعليمية، وإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة وقصور الثقافة والمراكز الثقافية.

تمصير التجارة والصناعة

كما شملت إنجازات الثورة إنشاء أكاديمية تضم المعاهد العليا للمسرح والسينما والنقد والباليه والأوبرا والموسيقى والفنون الشعبية، وإصدار قانون الملكية عام 9 سبتمبر 1952 والذي قضى على الإقطاع الزراعي، وتمصير وتأميم التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب.

إنشاء السد العالي

ويعد من أبرز إنجازات ثورة يوليو إنشاء السد العالي عام 1971 وإقامة تجربة عربية في الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير عام 1958، وتشكيل حركة عدم الانحياز مع يوغسلافيا والهند.