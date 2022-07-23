شهادات بنك مصر بعد زيادة الفائدة 1%.. الـ1000 جنيه بكم في 5 سنوات؟

أعلن بنك مصر زيادة عوائد شهادات الادخار لأجل 5 و7 سنوات، ولذلك تستعرض «الوطن» أسعار الفائدة على الشهادات بعد التعديلات الأخيرة.

سعر الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر أجل 5 سنوات

بلغت أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر لأجل 5 سنوات بعد الزيادة 1%، 10% بدلًا من 9%، فيما تم زيادة العائد السنوي ليصل إلى 10.5% بدلاً من 9.5%.

سعر الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر أجل 7 سنوات

وتابع بنك مصر في بيانه أن العائد الشهري على شهادات ادخار 7 سنوات بعد الزيادة 1%، بلغ 10.75% بدلاً من 9.75%.

ويصدر بنك مصر شهادات الـ5 و7 سنوات للأفراد، فيما يبدأ الاكتتاب بالشهادتين من 1200 جنيه ومضاعفات الـ1000.

وتعد الشهادتان من ذوي العائد الثابت، الذي يصل إلى 10% عند صرفه شهرياً و10.5% عند صرفه سنوياً، كما يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة كاملة عند كسرها بعد مرور 6 أشهر على تاريخ الاكتتاب.

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يشار إلى أنَّ بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، وكذلك البنك الأهلي المصري أصدرا شهادات بعائد تفضيلي 18% أو شهادات طلعت حرب كما عُرفت في بنك مصر وذلك في مارس الماضي، ونجحت في جمع حصيلة بلغت 750 مليار جنيه وذلك قبل إعلان وقف الاكتتاب بها، وتميزت بجانب عائدها المرتفع بآجل عام واحد وحد أدنى 1000 جنيه للاكتتاب.

كما أصدر المصرفان شهادات الـ14% والتي لا تزال متاحة للاكتتاب فيها للعملاء الجدد والحاليين، بآجال 3 سنوات، وحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.