ضبط عامل بتهمة الاعتداء على ابنة خاله ببيت جدهما بالدقهلية: «هاتجوزها»

اتهم ولي أمر في محافظة الدقهلية ابن شقيقته بمعاشرة ابنته الطفلة معاشرة الأزواج، وذلك لارتباطهما بصلة قرابة، حيث أنه ابن خالها.

ووفقا للبلاغ الذي تقدم به الأب، استغل الشاب وجوده مع ابنة خاله في بيت جدهما بإحدى قرى مركز طلخا، وعاشرها معاشرة الأزواج برضاها، وفور علم الأب بما حدث لابنته توجه إلي مركز شرطة طلخا، وحرر محضر ضد العام وباستدعائه وسؤاله في محضر التحقيق اعترف بارتكاب الواقعة وأنه يحبها وسيتزوجها، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ الأب ضد العامل بمعاشرة ابنته

وتلقى مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا بورود بلاغ من المدعو «ا. م. ش»، 34 عاما، والذي حضر وبرفقته ابنته «ش.»، 14 عاما، بدون مؤهل، ومقيمان في قرية «كفر الخوازم» دائرة المركز، وشكى شابا يدعي «عطية ج. ر.»، 21 عاما، عامل، ومقيم في قرية منشأة البدوي، وأنه استغل صلة القرابة بينهما كونه ابن خال ابنته، وعاشرتها معاشرة الأزواج وفض غشاء بكارتها، وفور علمه بما حدث توجه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عما حدث.

العامل يعتدي على الطفلة في بيت جدها

وأكد الأب في بلاغه، أن الشاب استغل وجود ابنته في منزل جدها في قرية منشاة البدوي، وأقنعها بحبه لها، وعاشرها معاشرة الأزواج، وبسؤال الطفلة في محضر الشرطة، أكدت أن ما حدث كان برضاها بعد أن أقنعها بحبه لها.

وباستدعاء المشكو في حقه وسؤاله في محضر الشرطة، عن الواقعة، أقر بصحتها، وأكد ارتباطه بالطفلة «ابنة خاله» بعلاقة عاطفية وأنه ينتوي الزواج منها

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 9248 جنح مركز طلخا لسنة 2022، للعرض علي النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.