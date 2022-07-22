ربة منزل تشتكي مزارع في الدقهلية: استدرج ابني وهتك عرضه

حررت ربة منزل بمحافظة الدقهلية، محضرًا بمركز شرطة طلخا، اشتكت فيه مزارع باستدراج نجلها طالب بالصف الثاني الابتدائي، إلى أحد الاراضى الزراعية، وهتك عرضه، وذلك في عزبة الجازية التابعة للمركز، وتمكنت مباحث طلخا من ضبط المشكو في حقه وبمواجهته في محضر التحقيق اعترف بارتكاب الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

ورود بلاغ من الأم ضد مزارع بهتك عرض طفلها

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة طلخا من ربه منزل تدعي «ح. إ. ح.»، 30 سنة، ومقيمة عزبة الجازية وبرفقتها نجلها «ص. م. ص.» 7 سنوات تلميذ بالصف الثاني الابتدائي، حررت محضر اشتكت فيها المدعو «ك. ع.»، 16 عام، مزارع، بهتك عرض طفلها في الأراضي الزراعية.

القبض على المشكو في حقه واعترافه

وأكد الأم في شكواها أن المشكو في حق استدرج نجلها إلى أحد الأراضي الزراعية المجاورة لمحل اقامتهما وهتك عرض، داخل الأرض الزراعية، وعند عودة طفلها إلي المنزل أبلغها بتفاصيل ما حدث، حضرت إلي مركز الشرطة لتحرير المضر ضده.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط مباحث شرطة طلخا من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته في محضر التحقيقات، أقر بارتكاب الواقعة

تحرر عن ذلك المحضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

خطف واغتصاب ممرضة علي طريق ترعة السلام

ومن جهة أخري اتهمت ممرضة بإحدى العيادات الخاصة في محافظة الدقهلية 3 أشخاص باختطافها واغتصابها وسرقة متعلقاتها، وذلك أثناء عودتها من عملها مستقلة مركبة «توكتوك»، حيث توجهوا بها إلى منطقة نائية على طريق ترعة السلام، بدائرة مركز الجمالية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وتبين أن أحدهم بحوزته هاتف محمول يتضمن مشاهد من واقعة اغتصاب الممرضة، ويجري عرضهم على سلطات التحقيق المختصة.