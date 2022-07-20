ضبط 3 متهمين بخطف واغتصاب ممرضة بالدقهلية.. صوروا جريمتهم

اتهمت ممرضة بإحدى العيادات الخاصة في محافظة الدقهلية 3 أشخاص باختطافها واغتصابها وسرقة متعلقاتها، أثناء عودتها من عملها مستقلة مركبة «توكتوك»، حيث توجهوا بها إلى منطقة نائية على طريق ترعة السلام، بدائرة مركز الجمالية، وتقدمت المجني عليها ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، التي تمكنت من تحديد المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وتبين أن أحدهم بحوزته هاتف محمول يتضمن مشاهد من واقعة اغتصاب الممرضة، ويجري عرضهم على سلطات التحقيق المختصة.

بلاغ ممرضة بتعرضها للخطف والاغتصاب

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة الجمالية من ممرضة تُدعى «لارا ف. ج.»، 26 سنة، تعمل بعيادة طبية خاصة، بأنها تعرضت للخطف من قبل 3 أشخاص، أثناء استقلالها مركبة «توكتوك»، وذلك على طريق ترعة السلام، دائرة مركز الجمالية، حال عودتها من عملها، والتعدي عليها جنسياً كرها عنها، كما قاموا بتصويرها عارية، وسرقة متعلقاتها الشخصية، وفروا هاربين.

تحديد 3 متهمين والقبض عليهم

ووجه مدير المباحث بتشكيل فريق بحث من ضباط ادارة فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، وسرعة ضبط المتهمين والمسروقات، وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «عرفة م. س.»، 36 سنة، سائق، مقيم بقرية «الشيخ حمام»، و«أحمد م. أ.»، 21 سنة، عامل زراعي، و«إبراهيم ع. ي.»، 21 سنة، يعمل صياداً، ويقيمان بقرية «ليسا الجمالية».

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكنت قوة من مباحث الدقهلية من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى تليفون محمول، جرى تصوير الواقعة عليه، وبمواجهتهم في محضر التحقيقات، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المسروقات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة، التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وعرض الممرضة على الطب الشرعي، وإعداد تقرير عن حالتها.