وكيل «خارجية الشيوخ»: ثورة 23 يوليو غيرت مكانة مصر الإقليمية والدولية

قالت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إن ثورة 23 يوليو ثورة خالدة لأنها غيرت مكانة مصر الإقليمية والدولية للأبد، وقادها مخلصون من الضباط الأحرار، الذين تحركوا للتصدي للفساد والإقطاع ووضع نهاية للاحتلال الإنجليزي آنذاك.

وأضافت الدكتورة سماء سليمان أن ثورة 23 يوليو ستظل دائمًا حاضرة في وجدان الشعب، لما حققته من إنجازات، لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية، وما أحدثته من تغيير بمساندة حركات التحرر في دول المنطقة العربية والقارة الأفريقية ودول العالم الثالث، دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة.

وتابعت النائبة سماء سليمان أن الاحتفال بذكرى الثورة يؤكد ما قدمته للوطن من إنجازات في مجال الاقتصاد والعدالة الاجتماعية وإعلان الجمهورية، مشيرة إلى الإنجازات التي قدمتها هذه الثورة بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر للوطن سواء في مجال العدالة الاجتماعية أو التصدي للفساد والإقطاع آنذاك، أو إعلان الجمهورية واستقلال البلاد وجلاء القوات البريطانية عن مصر.

سماء سليمان: 25 يناير و30 يونيو مكملتان لـ23 يوليو

وأوضحت الدكتورة سماء سليمان أن الاحتفال بالذكرى السبعين لثورة 23 يوليو يؤكد أنها لا تزال حية نابضة في قلوب المصريين جميعًا، ولا يزال الانتماء لها كبيرًا ومؤثرًا، مؤكدةً أن ثورة 23 يوليو انحازت لقضايا الأمة العربية والمواطن العربي وغيرت أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية تغييرًا جذريًا.

وأكدت «عضو مجلس الشيوخ» أنه في الذكرى السبعين لثورة 23 من يوليو يحق لنا أن نتذكر ثورتين مكملتين لها، وهما ثورتا 25 يناير و30 يونيو، اللتان وضعتا نهاية للتطرف والإرهاب.

نهضة تنموية في مصر

ولفتت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت نهضة تنموية غير مسبوقة وإنجازات ومشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري في المدن والقرى والريف.