موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 وبداية الدراسة في المعاهد

ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية، موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، إذ انتهت أعمال تصحيح الامتحانات، وبدأت عملية الرصد والمراجعة، بحسب مصدر مسؤول بقطاع المعاهد الأزهرية.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وبخصوص موعد نتيجة الثانوية الازهرية 2022، أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الانتهاء من تصيح الأوراق الامتحانية، والبدء في أعمال الرصد، تمهيدا لاعتمادها من قبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أو ينوب عنه فضيلة الوكيل الدكتور محمد الضويني، مشيرا إلى أنه من المتوقع إعلانها خلال الفترة من 25 يوليو وحتى نهاية الشهر الجاري.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023

وفيما يخص موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 في المعاهد الأزهرية، أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن موعد بداية العام الجديد لم يعلن بعد بالقطاع الأزهري، موضحا أن المعاهد الأزهرية تلتزم بالمواعيد التي تكشف عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يكون بداية العام الدراسي 24 سبتمبر المقبل.

وعن موعد بدء الدراسة في الأزهر الشريف 2022-2023، فوفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من المقرر أن تبدأ الدراسة في العام الجديد، اعتبارا من السبت 24 سبتمبر 2022، مشيرا إلى أن العام الدراسي الجديد يمتد على مدار 35 أسبوعا، لتنتهي الدراسة في 8 يونيو 2023، إذ تلتزم المعاهد الأزهرية بالمواعيد التي تعلنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الدخول على رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، والاستعلام عنها برقم الجلوس من خلال الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف.