تقرير لجامعة الدول يحذر: الوضع البيئي العالمي متدهور ويجب التصدي له

حذَّر التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية من أن الوضع البيئي على الصعيد العالمي، بشكل عام، آخذ في التدهور، مشيرًا إلى أنه يجب التحرك من أجل الحفاظ على كوكب الأرض سليماً، مع الدعوة إلى اتخاذ إجراءات متكاملة، وإلى سرعة التحرك دون تأخير لاستعادة سلامة الكوكب وصحة البشر.

وأطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة النسخة العربية من تقرير توقعات البيئة العالمية السادس، من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، خلال فعالية مشتركة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، شهدت كلمة مسجلة للمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن، ووزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد.

وأكد الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد بجامعة الدول العربية، أن إطلاق النسخة العربية من التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية يأتي في إطار التعاون المستمر بين جامعة الدول العربية وشركائها من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز «سيداري»، ضمن جهود كل الشركاء لإتاحة الفرصة أمام متخذي القرار والباحثين، كما يمثل فرصة لتلبية حاجات المهتمين بالشأن البيئي في المنطقة.

تحولات ضرورية في أنظمة الطاقة

ويؤكد التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية ضرورة التصدي للتدهور البيئي الذي يشهده العالم حاليًا، من خلال اتباع سياسات تقضي على الأسباب الجذرية للأضرار البيئية، وتساعد على تنفيذ تحولات في أنظمة الطاقة والغذاء والنفايات العالمية بحلول عام 2050، لافتًا إلى أنه إذا تم تنفيذ ذلك بطريقة مدروسة ومسؤولة فستعود بالعديد من المنافع البيئية والاقتصادية والاجتماعية على المنطقة.

كوكب سليم وأناس أصحاء.. حان وقت العمل

وأكد التقرير أن الوضع البيئي بشكل عام على الصعيد العالمي آخذ في التدهور، وأن نافذة العمل آخذة في الانغلاق وأن وجود بيئة صحيحة هو شرط وأساس لتحقيق الازدهار الاقتصادي والصحي وهو يتناول التحدي الرئيسي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو عدم ترك أي أحد خلف الركب، وأن الجميع ينبغي أن يعيش حياة صحية وممتعة بما يحقق الخير للجميع، الأجيال الحالية والمقبلة.

ولفت التقرير إلى أن أنماط واتجاهات الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة وعدم المساواة، عندما تقترن بالزيادات في استخدام الموارد بفعل النمو السكاني، تعرض للخطر الكوكب السليم الضروري لتحقيق التنمية المستدامة، هذه الاتجاهات تؤدي إلى تدهور سلامة الكوكب بمعدلات لم يسبق لها مثيل، مع حدوث عواقب وخيمة بشكل متزايد، لا سيما على الناس والمناطق الأشد فقراً.

علاوة على ذلك، فإن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق البعد البيئي لأهداف التنمية المستدامة، أو الأهداف البيئية الأخرى المتفق عليها دولياً بحلول عام 2030؛ وهو أيضاً لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق الاستدامة طويلة الأجل بحلول عام 2050، وهناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة وتعزيز التعاون الدولي لعكس مسار تلك الاتجاهات السلبية، واستعادة سلامة الكوكب والصحة البشرية.