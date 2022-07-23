الكشف على 11 ألف طفل حديث الولادة لعلاج ضعف السمع بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والتي تأتي ضمن أعمال المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرصاً على صحة الطفل المصري.

مراكز الرعاية الأساسية بمدن المحافظة

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 11 ألف و906 أطفال حديثي الولادة بالوحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن ومراكز محافظة المنيا خلال شهر يونيو الماضي، مشيراً إلى أنه تم فحص 72 ألف و983 طفلاً حديث الولادة، من يناير حتى يونيو 2022.

علاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة

من جانبه، أشار الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إلى أنه تم فحص 343 ألف و616 طفلاً حديث الولادة منذ انطلاق المبادرة، مضيفاً أن المبادرة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع، يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكد يتم تحويل الطفل إلى عيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.