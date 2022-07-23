«الهلالي»: 23 يوليو نموذج لانتصار الإرادة.. والشعب رفع صور «عبدالناصر» في 30 يونيو

أكدت الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 23 يوليو تعد من النماذج الفريدة والمُعبرة عن الإرادة الشعبية المصرية نظرًا لما حققته من إنجازات عظيمة لإحياء مبادئ الحرية والكرامة للمصريين، وهي أيضا نموذج استلهم العالم منه الكثير في بناء الدول، لافتة إلى أنها نبهت العالم إلى أهمية الاستقلال وإنهاء حقبة الاستعمار والبدء في التنمية الزراعية والصناعية والتنمية بمفهومها الواسع لخدمة الأوطان.

الهلالي: ثورة 23 يوليو حققت العدالة الاجتماعية

وأضافت «هلالي»، أن ثورة 23 يوليو ثورة مصرية خالصة حققت العدالة الاجتماعية، ورغم مرور 70 عاما على ثورة يوليو، إلا أن أهدافها لا زالت صالحة لإعادة بناء الدولة المصرية وحماية الأمن القومى وضمان حياة كريمة للمصريين، مشيرة إلى أنه قبل ثورتى 23 يوليو و30 يونيو، شهدت مصر ظلما واستبدادا وجاءت الثورتان لتناديان بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وانحاز لها الجيش تضامنا مع الإرادة الشعبية فى الوقت المناسب لينقذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

عضو الشيوخ: المصريون رفعوا صور عبد الناصر فى 30 يونيو

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الجيش المصري أنقذ مصر من السقوط في مستنقع الدمار والخراب الذي تعرضت له دول عربية مجاورة، ما زالت تعانى من الأزمات الاقتصادية وتمزق وتشتت شعوبها، وتدخل دول ومنظمات إرهابية في شؤونها وأصبحت أراضيها مستباحة للإرهابيين والمرتزقة الذين ينفذون أجندات دول أجنبية لا تريد الخير لهذه البلاد.

وتابعت «هلالي»، «المصريين رفعوا صور جمال عبد الناصر فى ثورة 30 يونيو إيمانًا منهم بثورة 23 يوليو العظيمة»، وهنأ عضو «الشيوخ» الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى بالذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر.