جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 360 ألف ريال سعودي مع راكب قادم من اليمن

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة جمرك مطار القاهرة الدولى مبني ١ برئاسة أمل حسن نائب مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955 .

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عدن على رحلة طيران الخطوط الجوية اليمنية رقم iy600 اشتبه محمود عبد الرؤف مأمور الجمرك فى الراكب م . ص . م وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية اونقد أجنبى يزيد عن المبلغ المسموح به وهو ١٠ آلاف دولار أمريكى أومايعادلها فتقدم بأقرار عملة للجنة الجمركية بوجود مبلغ ٤٦ ألف ريال سعودي . وتم تمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وقام شريف بركات مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف حاتم ضيف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتكليف محمد جمعه ومحمد سالم بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود ٣٦٠ ألف ريال سعودي داخل حقائبه. قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب .

وتم الجرد والتحريز بلجنة من هند النجار مأمور الجمرك تحت إشراف مدحت رجب مدير الحركة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.