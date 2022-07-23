أساتذة فنون جميلة و«عمارة» يكشفون تفاصيل اختبارات القدرات 2022

أعلن الدكتور أحمد محيي، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، عن التفاصيل الخاصة باختبارات القدرات للراغبين فى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، مشيراً إلى أن الاختبار مكون من جزئين نظري وعملي، يتكون الجزء النظرى من 15 جملة اختيارى و30 جملة «صح وغلط».

«محيي»: الاختبارات تكشف مهارات الطالب

وأضاف «محيي» فى تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحان القدرات الخاص بالكلية سيكون موحداً على مستوى الجمهورية، موضحاً أن الاختبارات تكشف مهارات الطالب الفكرية والثقافة العامة التى يمتلكها بجانب موهبته في الرسم والتلوين ومدى اهتمامه بمعرفة المعلومات العامة حتى ولو كانت بسيطة.

وأكد الدكتور أحمد محيي، أنه لا توجد أي دورات تأهيلية للطلاب قبل اختبارات القدرات لأنها مقر للامتحان وليس مقر لدورات تدريبية، موضحاً أن الامتحانات مباشرة وتحتاج لموهبة.

محاور أسئلة اختبارات قدرات فنون جميلة قسم عمارة

وكشف الدكتور أحمد عماد، أستاذ الفنون الجميلة بجامعة المنيا، محاور أسئلة اختبارات القدرات الخاصة بقسم العمارة.

وأوضح أن الاختبارات تسير فى محورين: الأول معلومات عامة تختبر معرفة الطالب بشكل شامل والمحور الثانى هو الرسم ويعد من المحاور المهمة لمعرفة قدرات الطالب ومدى امتلاكه للأساسيات في التخصص.

وأضاف «عماد» لـ«الوطن»، أن الاختبار الخاص بقسم العمارة سيكون نظرى فقط ويقيس مدى ملائمة الطلاب للتطبيق العملي، مؤكداً أن الطلاب الملتحقون بقسم عمارة يجب عليهم تطوير الذات قبل اختبار القدرات نمن خلال الفيديوهات التي أعلنت عنها وزارة التلعيم العالي والبحث العلمي عبر موقعها الإلكتروني.

ونوه إلى أن قسم الفنون الجميلة يكتفي بالموهبة التى يمتلكها الطالب فقط، مؤكداً أنه هناك مفهوم خاطئ عند الأهالى والطلاب عن خريجي قسم العمارة وهو أن تكون وظيفة الطالب بعد التخرج مدرساً لمادة الفنون الجميلة فى المدارس، موضحاً أن خريجي القسم يتم تأهيلهم جيداً ليصبحوا مهندسين معماريين فيما بعد.