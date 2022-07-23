سعر كيلو اللب يصل إلى 136 جنيها.. وتاجر: شعبيته واسعة

تلقى التسالي اهتماما كبيرا من قبل المستهلكين، وهناك العديد من الأنواع التي تُعد الأكثر استهلاكا من غيرها، وشهدت سوق التسالي بمشتقاتها ارتفاعًا في الأسعار من قبل التجار منذ بداية ارتفاع الدولار، وتعتبر التسالي من المنتجات المناسبة لكل الفئات وطبقات المجتمع.

ارتفاع أسعر اللب

ارتفع سعر اللب الأبيض «القرع» ليصل إلى 136 جنيها للكيلو الواحد، حيث يعد من البذور المفيدة للصحة، إذ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المتنوعة، مثل مضادات الأكسدة والحديد والزنك والمغنيسيوم، ما يجعله مفيدًا في الحماية من بعض الأمراض وتقليل الالتهاب، ومنع أنواع معينة من السرطان.

وعن أسعار الأنواع الأخرى مثل اللب الصيني 72 جنيها، واللب السوبر 96 جنيها، والفول السوداني 56 جنيها، وشعبية اللب أكبر من المكسرات، وفي تصريحات أحد البائعين لـ«الوطن»، قال إنه يوجد إقبال من المواطنين على التسالي برغم زيادة الأسعار وارتفاع الدولار.

ارتفاع أسعار التسالي.. واللب يصل إلى 136 جنيها للكيلو

وأضاف أن تسالي اللب لها شعبية كبيرة عند المواطنين مقارنةً بباقي التسالي والمكسرات، وتلقى التسالي الإعجاب من المواطنين من جميع الأعمار، ويتم ربطها بمشاهدة الأفلام وتقضية أوقات الفراغ، ويأمل المواطنون أن تنخفض أسعار التسالي في أسرع وقت.

وشهدت أسعار التسالي بجميع أنواعها ارتفاعًا خلال الموسم الجاري، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، إذ أن أغلب أنواع التسالي مستوردة من الخارج، وبالرغم من ذلك يشهد اللب بجميع أنواعه والسوداني والمقرمشات وحلوى الشوكولاتة، والطوفي، و«البونبوني»، إقبالًا كبيرا، وذلك على اعتبار أنها أطباق رئيسية للتسلية.