طبيب يحذر من خطورة أكل اللب والسوداني للأطفال.. يؤدي لتدخل جراحي أحيانا

حذر الدكتور محمد الجزار، استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، من خطورة تناول الأطفال في المرحلة السنية من عُمر يوم وحتى 6 سنوات، لحبات اللب والسوداني، مما قد يعرضهم لابتلاعها كاملة أو أجزاء منها لتقف في القصبة الهوائية والتجويف الصدري، وهو ما قد يسبب تعرض الأطفال لتوقف التنفس وله خطورة على حياتهم في هذه السن، تستلزم تدخل جراحي بالمناظير، وهو وأمر مؤلم للطفل الذي تستدعي الظروف خضوعه لمثل هذه الجراحة، مطالبا بالاعتناء بالأطفال خاصة في موسم العيد الذي يكثر فيه الإقبال على تناول التسالي.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا مع الدكتور محمد الجزار، استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، تحدث فيه عن تفاصيل جراحات إنقاذ الأطفال بالمستشفى، والتي تضمنت استخراج عددا من الأجسام الغريبة من الجهاز التنفسي والقصبة الهوائية، وآخرها حالات إنقاذ الأطفال من ابتلاع حبات وقشر اللب والسوداني.

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إنقاذ طفلة المنوفية في بنها

وأوضح استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، أن آخر حالات الإنقاذ التي نجح الفريق الطبي بقيادته في إنقاذها، كانت في الساعات الأولى من صباح اليوم، لطفلة عمرها عامين من محافظة المنوفية، دخلت المستشفى بعد تحويلها من مستشفى بالمنوفية، وتبين أنها ابتلعت قطعة سوداني وعند محاولة إنقاذها بطريقة غير صحيحة تفتت في الشعب الهوائية، مما أصابها بضيق في التنفس، الأمر الذي تطلب تدخل جراحي حتى تم إنقاذها.

تحذير للأطفال وأولياء الأمور في العيد

وأوضح الدكتور محمد الجزار أن مستشفى بنها الجامعي تمتلك إمكانيات متفردة في مجال مناظير الجهاز التنفسي، والتي نجحت في إنقاذ العديد من الأطفال في القليوبية والمحافظات المجاورة، مشيرا أنه يجب أخذ الحيطة والحذر خلال موسم العيد ومراقبة الأطفال أقل من 6 سنوات، والتدخل السريع في حالات «الشرقة» بالطريقة السليمة للإسعافات الأولية في حالة ابتلاع اللب والسوداني بشكل خاطئ أو دخول أجسام غريبة.

وطالب استشاري جراحة القلب والصدر، الجميع بتوجي الحذر، قائلا «ممنوع ترك الأطفال تحت سن 6 سنوات يأكلوا سوداني أو لب إطلاقا، وخاصة في العيد، لأن الموضوع ليس سهلا ويعرض الطفل لتخدير ومنظار معدن يدخل صدره في السن الصغير دا».