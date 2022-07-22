بايدن يمنح وزير الخارجية صلاحية استخدام 175 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا عسكريا

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، منح وزير خارجيته أنتوني بلينكن، صلاحية استخدام 175 مليون دولار في المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفقا لقناة «إكسترا نيوز».

اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لإعادة فتح مواني البحر الأسود

وجاء قرار «بايدن» بعد توقيع روسيا وأوكرانيا، اتفاقًا برعاية الأمم المتحدة، لإعادة فتح مواني البحر الأسود، قال عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يجب على روسيا وأوكرانيا الالتزام باتفاقية استئناف صادرات الحبوب، لافتا إلى أن تصدير شحنات الحبوب سيخفف الضغط على أسعار الوقود.

اجتماع روسي أوكراني بقيادة الأمم المتحدة

وجرى عقد اجتماع روسي أوكراني، في إسطنبول، قبل أسبوع، برعاية أممية، للتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية من مواني البحرالأسود، في ظل سيطرة القوات الروسية عليها حاليا.

ووفقًا لمصادر روسية وقتها، فإنه جرى الاتفاق على السماح باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية، على أن تقوم قوات من الجيش التركي بتفتيش السفن الفارغة قبل توجهها إلى المواني الأوكرانية من أجل تحميل الحبوب الأوكرانية.